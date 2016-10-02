Украинская полиция получит многомиллионную помощь от Канады

Об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко в своем микроблоге в Twitter.

Читайте также"Не отвечает необходимым критериям": Канада отказалась отменять визы для украинцев в ближайшее время

"Канада направит 6,6 млн на тренировки Нацполиции Украины, еще 1,5 млн на полицейское оборудование - министр иностранных дел Стефан Моррис Дион", - написал посол.