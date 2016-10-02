Украинская полиция получит многомиллионную помощь от Канады

18:48, 02 октября 2016
Политика
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Канада предоставит 8,1 миллиона канадских долларов в поддержку Национальной полиции Украины.

Канада надасть багатомільйонну допомогу українській поліції / УНІАН

Об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко в своем микроблоге в Twitter.

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"Канада направит 6,6 млн на тренировки Нацполиции Украины, еще 1,5 млн на полицейское оборудование - министр иностранных дел Стефан Моррис Дион", - написал посол.

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