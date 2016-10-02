Украинская полиция получит многомиллионную помощь от Канады
18:48, 02 октября 2016Политика
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Канада предоставит 8,1 миллиона канадских долларов в поддержку Национальной полиции Украины.
Канада предоставит многомиллионную помощь украинской полиции / УНИАН
Об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко в своем микроблоге в Twitter.
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"Канада направит 6,6 млн на тренировки Нацполиции Украины, еще 1,5 млн на полицейское оборудование - министр иностранных дел Стефан Моррис Дион", - написал посол.
Министр зару дел Канады Стефан Дион только что объявил помощь 8.1 млн долл для укр полиции @AShevch@WaschukCanUA#UCCXXV@ukrcancongresspic.twitter.com/4wOJKl8kZw— Vlodko Boychuk (@VlodkoB) October 1, 2016
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