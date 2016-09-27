В МВД о "презумпции правоты полицейского": речь не идет о написании "драконовского закона"

Об этом заявил директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко, передает 112 Украина.

"Относительно законодательных инициатив МВД, которые, надеюсь, поддерживает ГПУ, речь идет об определенных нормах изменений в законе о Нацполиции, которые четко унормируют процесс общения граждан и процесс применения силы в отношении правонарушителей. Нынешний закон и так подробно их прописывает, но мы говорим, что некоторые нормы стоит упорядочнить, некоторые усилить. Речь не идет о написании "драконовского закона", - заявил Шевченко.

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Он отметил, что "никоим образом говорить о "полицейском государстве" не можно".

Также представитель МВД напомнил, что действующее законодательство позволяет местным властям отозвать руководителя территориального органа Нацполиции.

Ранее глава Аваков заявил, что Министерство внутренних дел Украины предложит Верховной Раде законопроект о "презумпции правоты полицейского".