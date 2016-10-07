Порошенко не поздравлял Путина с днем рождения, о теплых словах от западных лидеров в Кремле "пока не могут сказать"
Президент Украины Петр Порошенко не поздравлял президента РФ Владимира Путина с днем рождения.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он сообщил, что у Путина сегодня не запланированы официальные мероприятия в связи с Днем рождения, которое он проведет с родными, близкими и друзьями.
«Кроме этого, у него много международных телефонных разговоров запланировано, много поздравлений», - сказал Песков.
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По его словам, позже будет обнародована сводная информация, но Путина уже поздравили коллеги по СНГ и интеграционным процессам: в числе первых главу российского государства поздравили президенты Казахстана, Узбекистана, Азербайджана и Таджикистана.
Песков также уточнил, что в ходе таких телефонных разговоров также обсуждаются двухсторонние отношения.
Отвечая на вопрос, кто поздравил Путина из западных лидеров, он сказал: «пока не могу сказать, мы подготовим сводную информацию и предоставим ее».
Кроме этого, отвечая на вопрос УНИАН, он отметил, никто не звонил из Киева, чтобы поздравить Путина с Днем рождения.
Путину 7 октября исполнилось 64 года.