Порошенко не поздравлял Путина с днем рождения, о теплых словах от западных лидеров в Кремле "пока не могут сказать"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он сообщил, что у Путина сегодня не запланированы официальные мероприятия в связи с Днем рождения, которое он проведет с родными, близкими и друзьями.

«Кроме этого, у него много международных телефонных разговоров запланировано, много поздравлений», - сказал Песков.

Читайте такжеЧетное число: депутаты Госдумы подарят Путину на день рождения 450 роз

По его словам, позже будет обнародована сводная информация, но Путина уже поздравили коллеги по СНГ и интеграционным процессам: в числе первых главу российского государства поздравили президенты Казахстана, Узбекистана, Азербайджана и Таджикистана.

Песков также уточнил, что в ходе таких телефонных разговоров также обсуждаются двухсторонние отношения.

Отвечая на вопрос, кто поздравил Путина из западных лидеров, он сказал: «пока не могу сказать, мы подготовим сводную информацию и предоставим ее».

Кроме этого, отвечая на вопрос УНИАН, он отметил, никто не звонил из Киева, чтобы поздравить Путина с Днем рождения.

Путину 7 октября исполнилось 64 года.