От "мочить в сортирах" до "лизнули США в одно место": самые бредовые высказывания Путина

Страсть к воровскому жаргону в бывшего КГБиста Путина была давно, еще до того, как он стал президентом России.

"Мы будем преследовать террористов везде: в аэропорту — в аэропорту, значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем — мы и в сортире их замочим, в конце концов. Всё, вопрос закрыт окончательно", - заявлял Путин в сентябре далекого 1999 года, будучи еще главой правительства Российской Федерации.

Вы не поверите, но были времена, когда Путин винил во всех бедах России не "загнивающий Запад", а призывал искать проблему в себе.

"Ну знаете, что я вам скажу, что вот, постоянное кивание на заграницу как на источник всех наших бед неверно. Неверно по сути своей. А все наши беды - в нас самих, от нашей собственной безалаберности и слабости все проистекает. Вот, у нас куда ни сунься - у нас везде Чечня. И не только на Северном Кавказе… Фигурально выражаясь, да? У нас в экономику сунься, там - беда и сплошное горе. Посмотрите на наши международные отношения, ну, наши отношения с самым ближним зарубежьем. У нас везде какая-то зияющая дыра – проблема", - заявлял Путин все в том же 1999 году.

А вот это уже совсем не смешно. В августе 2000 года в Баренцевом море затонула атомная подводная лодка "Курск", в результате чего погибли все 118 членов экипажа, находившиеся на борту. Поначалу ответственные лица сообщали населению через средства массовой информации, что с подлодкой установлена связь. Позднее уточняли, что есть акустический контакт с экипажем.

Сам же Путин на момент катастрофы находился в отпуске в Сочи, и прервал отдых только через пять дней после случившегося, когда событие уже приобрело колоссальный резонанс.

При этом на вопрос американского ведущего Лари Кинга "Что случилось с подводной лодкой?" Путин невинно ответил "Она утонула".

Казалось, что такие неуместные заявления серьезно подпортят репутацию новоиспеченному президенту. Но нет, после этого Путин еще надолго обосновался во главе России.

Позже в речах Путина все чаще начали прослеживаться намеки, которые могли бы заинтересовать доктора Зигмунда Фрейда. Российский лидер неоднократно использовал словесные обороты об обрезании, половых органах и прочих интимных деталях в абсолютно неуместных ситуациях.

"Если вы хотите совсем уж стать исламским радикалом и готовы пойти на то, чтобы сделать себе обрезание, то я приглашаю вас в Москву. У нас многоконфессиональная страна, у нас есть специалисты и по этому вопросу. И я порекомендую им сделать эту операцию таким образом, чтобы у вас больше уже ничего не выросло", - заявил Путин на пресс-конференции в Брюсселе в 2002 году.

В свою очередь переводчик, как отмечали российские СМИ, не решился тогда дословно перевести цитату российского лидера.

Да и вообще у российского лидера в разговорах часто проскакивали странные фантазии. Возможно, это кризис среднего возраста… очень сильно затянувшийся…

"Все должны раз и навсегда для себя понять: надо исполнять закон всегда, а не только тогда, когда схватили за одно место", - заявил он в интервью итальянским СМИ в ноябре 2003 года, рассказывая про дело "ЮКОСа".

А вот еще одно удивительное выражение Путина. "Тот, кто говорит: "Россия — для русских‎", — знаете, трудно удержаться, чтобы не давать характеристики этим людям, — это либо непорядочные люди, которые не понимают, что говорят, и тогда они просто придурки, либо провокаторы, потому что Россия — многонациональная страна", - заявлял в 2003 году Путин.

Да уж, когда-то он осуждал тех, кто говорит, что "Россия – для русских", а сегодня он, похоже, уверен, что для русских не только Россия, но и другие государства…

Судя по всему, "закидывать удочки" по поводу того, что нужно "спасать" русскоязычное население в соседних странах, Путин начал еще лет за 10 до аннексии украинского Крыма и военного вторжения на украинский Донбасс.

"Прежде всего следует признать, что крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века. Для российского же народа оно стало настоящей драмой. Десятки миллионов наших сограждан и соотечественников оказались за пределами российской территории. Эпидемия распада к тому же перекинулась на саму Россию", - говорил Путин в 2005 году.

А вот это, очевидно, коронная шуточка Путина – из тех, от которых в компании все уже давно устали, но продолжают смеяться, чтоб не обидеть рассказчика.

"Если бы у бабушки были определенные половые признаки, она была бы дедушкой. Политика не терпит сослагательного наклонения", - пошутил Путин еще в 2006 году, комментируя возможные санкции против Ирана.

Очевидно, что шутка российскому лидеру так понравилась, что он повторил ее публично еще и в 2014 году.

"Я Вам потом скажу. У нас, знаете, есть поговорочка, такая грубоватая, про бабушку, про дедушку. Если бы у бабушки были внешние половые органы дедушки, она была бы дедушкой, а не бабушкой. Поэтому что там говорить", - повторил "на бис" Путин знаменитую цитату, на этот раз отвечая на вопрос, что будет, если курс доллара в России преодолеет отметку в 41 рубль…

То ли мания величия, то ли величайший самообман… Но факт остается фактом – в 2007 году Путин уже начал открыто поговаривать о своей уникальности и демократичности.

"Являюсь ли я демократом чистой воды? Конечно, я абсолютный и чистый демократ. Но вы знаете, в чём беда? Даже не беда, трагедия настоящая. В том, что я такой один, других таких в мире просто нет. Посмотрим, что творится в Северной Америке — ужас один: пытки, бездомные, Гуантанамо, содержание под стражей без суда и следствия. Посмотрите, что происходит в Европе: жестокое обращение с демонстрантами, применение резиновых пуль, слезоточивого газа то в одной столице, то в другой, убийства демонстрантов на улицах. Я про постсоветское пространство вообще уже не говорю. Была одна надежда на ребят с Украины, но и те просто полностью себя дискредитировали, там дело идет просто к сплошной тирании. Полное нарушение Конституции, всех законов и так далее. После смерти Махатмы Ганди поговорить не с кем", - заявил он, отвечая на вопрос журналиста издания Spiegel, считает ли он себя "демократом чистой воды".

Ну а дальше Путин совсем пошел в разнос…

"Я самый богатый человек не только в Европе, но и в мире: я собираю эмоции, я богат тем, что народ России дважды доверил мне руководство такой великой страной, как Россия, — считаю, что это самое большое мое богатство", - заявлял Путин в 2008 году.

И с каждым годом Украина все больше не давала покоя российскому лидеру…

"Ты же понимаешь, Джордж, что Украина — это даже не государство! Что такое Украина? Часть ее территорий — это Восточная Европа, а часть, и значительная, подарена нами!", - говорил Путин бывшему президенту США Джорджу Бушу на закрытом заседании совета Россия—НАТО.

С годами ностальгия по былым временам у Путина только нарастала. Он все больше говорил о величии СССР, приписывал победу во Второй мировой войне исключительно русскому народу. Не давали покоя Путину и имперские амбиции…

"Теперь по поводу наших отношений с Украиной. Я позволю с вами не согласиться, когда вы сейчас сказали, что если бы мы были разделены, мы не победили бы в войне. Мы все равно победили бы, потому что мы — страна победителей... Если мы посмотрим статистику времен Второй мировой войны, то выяснится, что наибольшие потери в ВОВ понесла именно РСФСР - более 70% потерь. Это значит, что война выиграна, не хочу никого обижать, но в основном за счет человеческих и индустриальных ресурсов России. Это исторический факт", - убеждал всех Путин в 2010 году.

А вот уже 2014 год. Видно, как Путин беспокоится о своем народе…

"А зачем вам машина-то, я не понимаю? Если нет дороги, зачем машина?..", - ответил Путин на вопрос автолюбителя на "Прямой линии", который жаловался на плохое качество дорог в стране.

При этом Путин, которого неоднократно сравнивали с немецким диктатором Адольфом Гитлером, процитировал министра пропаганды нацисткой Германии Йозефа Геббельса и назвал его талантливым человеком. И не где-либо, а на встрече с представителями международных общественных и религиозных организаций, в том числе еврейских.

"Чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят", - процитировал Путин Геббельса. И добавил: "Он добивался своего, он был талантливый человек".

Свои перлы Путин выносил и на международный уровень. Например, российский лидер решил публично рассказать непристойный анекдот канцлеру Германии Ангеле Меркель. Однако фрау Меркель, похоже, юмор не оценила и даже смутилась. А вот российская публика была в восторге – одарила своего лидера дружным смехом и овациями.

"Много всяких анекдотов можно привести на этот счет. Как бы не действовать во время первой брачной ночи, результат должен быть один и тот же. Понимаете?", - пошутил Путин, обращаясь к Меркель в 2014 году.

И немного о сохранении "духовных скрепов".

"Так называемые фонды иностранные по школам работают. Просто шарят по школам Российской Федерации много лет под видом поддержки талантливой молодежи. На самом деле, как пылесосом высасывают. Прямо со школы абитуриентов берут, сажают на гранты и увозят", – заявил Путин в 2015 года.

Очевидно, президент страны, развязавшей несколько военных конфликтов за последние годы, считает себя "голубем мира"…

"Я голубь, но у меня очень мощные железные крылья", - заявлял Путин в 2015 году.

Не обошло стороной остроумие Путина и конфликт с Турцией…

"Аллах решил наказать правящую клику Турции, лишив ее разума и рассудка", - заявлял Путин в конце 2015 года, когда российский Су-24 был сбит над Турцией.

И опять Путин не забывал употреблять шуточки с подтекстом.

"Есть ли третья страна, мы этого не знаем. Но если кто-то в турецком руководстве решил лизнуть американское руководство в одно место, не знаю, нужно ли им это, американцам", - заявил Путин в середине декабря 2015 года.

А вот демократия от Путина в действии.

"Конкретный должен быть человек, которого можно будет повесить, если он не сделает ничего", - заявил Путин в 2016 году, потребовав разобраться с ответственными за реализацию проекта трассы Керчь — Симферополь в оккупированном Крыму.

Пожалуй, в отдельную категорию стоит выделить цитаты Путина об Украине, начиная с 2014 года, когда российская агрессия против Украины уже шла в открытую.

"Мы не хотим раздела Украины. Но Крым по факту может быть только российским".

"Меня это не беспокоит, поскольку мы не собираемся и не будем воевать с украинским народом. Послушайте меня, вот послушайте внимательно. Вот я хочу, чтобы вы однозначно меня понимали: если мы примем такое решение, то только для защиты украинских граждан, и пускай попробует кто-то из числа военнослужащих стрелять в своих людей, которых, за которыми мы будем стоять сзади, не спереди, а сзади. Пускай они попробуют стрелять в женщин и детей. Я посмотрю на тех, кто отдаст такой приказ на Украине".

"Если я захочу, за две недели возьму Киев".

"Россия выступала и выступает против вмешательства во внутренние дела суверенных государств, провоцирования вооруженных конфликтов. Такая практика в отношении ряда стран Северной Африки, Среднего и Ближнего Востока привела там к разгулу терроризма, а вблизи наших границ породила кровавую драму у соседей на Украине".

"На вопрос, есть или нет наши войска на Украине, говорю прямо и определенно: российских войск на Украине нет", - твердил Путин.

Однако позже все-таки признал очевидное.

"Мы никогда не говорили, что там нет людей, которые занимаются там решением определенных вопросов военной сфере. Но это не значит, что там присутствуют регулярные российские войска. Почувствуйте разницу", - сказал Путин в конце 2015 года.