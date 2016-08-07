Порошенко поздравил личный состав и ветеранов Воздушных Сил ВСУ по случаю профессионального праздника

«Благодаря вашей упорной, самоотверженной службе Воздушные Силы являются мощным видом Вооруженных Сил Украины, гарантом безопасности и нерушимости воздушных границ нашей Отчизны», - говорится в поздравлении.

Глава государства констатирует, что сегодня личный состав Воздушных Сил с честью выполняет свой долг перед народом, демонстрирует высокую боевую выучку, профессионализм и настойчивость во время несения боевого дежурства по противовоздушной обороне и выполнению боевых задач по охране воздушного пространства Украины.

По словам президента, приоритетом развития отечественного войска станет дальнейшее развитие Воздушных Сил.

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«Мы гордимся героическими подвигами военных летчиков, которые в условиях плотного огневого попадания выполняли самые сложные боевые задачи по прикрытию наших войск с воздуха, воздушной разведки, перевозки личного состава и грузов, уничтожению бронированной техники и огневых позиций террористов», - подчеркнул Порошенко.

Президент поблагодарил за верность присяге, воинскому и гражданскому долгу, преданность Украинскому народу.

«Убежден, что вы и впредь будете надежно стоять на страже независимости и территориальной целостности нашего государства», - добавил глава государства и пожелал военнослужащим мирного неба, вдохновения и успехов в нелегкой ратной службе, согласия и благополучия их семьям.