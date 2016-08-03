Пескову "нечего сказать" относительно согласия Украины на кандидатуру нового посла РФ

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мне пока нечего сказать по этой теме», - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли информация о получении агремана на Бабича.

Читайте такжеПесков обвинил СМИ в утечке информации относительно кандидатуры нового посла РФ в Украине

Как сообщал УНИАН, 29 июля Песков заявил, что Россия запросила агреман на назначение полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Бабича послом в Украине. «Пока не знаю (согласилась ли Украина на эту кандидатуру), но агреман запрошен. Необходимые дипломатические процедуры, в том числе получение агремана, в процессе», – отметил Песков.

28 июля президент РФ Владимир Путин своим указом освободил Михаила Зурабова от обязанностей посла России в Украине. Временным поверенным в делах РФ в Украине назначен Сергей Торопов.