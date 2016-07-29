Россия запросила у Украины согласие на кандидатуру нового посла

Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос УНИАН, получила ли Россия агреман на Михаила Бабича.

"Пока не знаю (согласилась ли Украина на эту кандидатуру – УНИАН), но агреман запрошен. Необходимые дипломатические процедуры, в том числе получение агремана, в процессе", – отметил Песков.

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Напомним, 8 июля президент РФ Владимир Путин своим указом освободил Михаила Зурабова от обязанностей посла России в Украине. Зурабов был назначен послом РФ в Украине в августе 2009 года. Временным поверенным в делах России в Украине назначен Сергей Торопов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в ближайшее время будет назначен новый посол РФ в Украине, работа Зурабова оценена высоко.