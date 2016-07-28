Зурабов уволен с должности посла России в Украине

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

"Освободить Зурабова Михаила Юрьевича от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Украине", - говорится в указе.

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На эту должность Михаил Зурабов был назначен 5 августа 2009 года (с 19 января 2010 года был спецпредставителем президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Украиной). Однако в Киев российский дипломат прибыл только 25 января 2010 года и вручил копии верительных грамот тогдашнему министру иностранных дел Украины Петру Порошенко, тем самым получив возможность де-факто приступить к исполнению обязанностей посла России в Украине. Однако сами верительные грамоты Зурабов вручил уже не Виктору Ющенко, а лишь избранному следующим президентом Виктору Януковичу 2 марта.

С 24 февраля по 7 июня 2014 года он был отозван в Москву для консультаций в связи со сменой власти в Украине.

С июня 2014 по апрель 2015 года Зурабов представлял Россию в Контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.