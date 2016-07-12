Порошенко и Хан назвали безопасность ключевой предпосылкой для продвижения политического процесса на Донбассе

Как отмечают в пресс-службе главы государства, в ходе встречи Порошенко и Хана важное внимание было уделено ситуации с безопасностью на Донбассе и выполнению Минских договоренностей.

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«Было подтверждено, что для эффективного продвижения политического процесса урегулирования на Донбассе ключевой предпосылкой является полное прекращение огня российскими боевиками и выполнения других компонентов безопасности Минска», - говорится в сообщении.

Хан подтвердил неизменность политики Европейского Союза относительно непризнания незаконной оккупации Крыма со стороны РФ.