Порошенко и Хан назвали безопасность ключевой предпосылкой для продвижения политического процесса на Донбассе

06:24, 12 июля 2016
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко и еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства Йоханнес Хан отметили, что для эффективного продвижения политического процесса урегулирования на Донбассе ключевой предпосылкой является выполнение компонентов безопасности Минских соглашений.

twitter.com/poroshenko

Как отмечают в пресс-службе главы государства, в ходе встречи Порошенко и Хана важное внимание было уделено ситуации с безопасностью на Донбассе и выполнению Минских договоренностей.

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«Было подтверждено, что для эффективного продвижения политического процесса урегулирования на Донбассе ключевой предпосылкой является полное прекращение огня российскими боевиками и выполнения других компонентов безопасности Минска», - говорится в сообщении.

Хан подтвердил неизменность политики Европейского Союза относительно непризнания незаконной оккупации Крыма со стороны РФ.

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