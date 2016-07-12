Порошенко и Хан назвали безопасность ключевой предпосылкой для продвижения политического процесса на Донбассе
06:24, 12 июля 2016Политика
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Президент Украины Петр Порошенко и еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства Йоханнес Хан отметили, что для эффективного продвижения политического процесса урегулирования на Донбассе ключевой предпосылкой является выполнение компонентов безопасности Минских соглашений.
Безопасность является ключевой предпосылкой для продвижения политического процесса на Донбассе / twitter.com/poroshenko
Как отмечают в пресс-службе главы государства, в ходе встречи Порошенко и Хана важное внимание было уделено ситуации с безопасностью на Донбассе и выполнению Минских договоренностей.
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«Было подтверждено, что для эффективного продвижения политического процесса урегулирования на Донбассе ключевой предпосылкой является полное прекращение огня российскими боевиками и выполнения других компонентов безопасности Минска», - говорится в сообщении.
Хан подтвердил неизменность политики Европейского Союза относительно непризнания незаконной оккупации Крыма со стороны РФ.
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