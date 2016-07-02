Масштабная коррупционная схема в СЭС Украины: суд избирает меру пресечения в отношении главного санврача

Как передает корреспондент УНИАН, ожидается, что сторона обвинения будет просить суд избрать для Протаса меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось, главного санитарного врача Украины Протаса задержали 30 июня по подозрению в организации схемы по хищению 400 тыс грн бюджетных средств. Вместе с Протасом был задержан начальник департамента Государственной санитарно-эпидемиологической службы Чепурной.

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Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) и по ч.5 ст.27 и ч.4 ст.368 УКУ.