Масштабная коррупционная схема в СЭС Украины: суд избирает меру пресечения в отношении главного санврача
Соломенский районный суд Киева начал судебное заседание по избранию меры пресечения главному санитарному врачу Украины Святославу Протасу, задержанному 30 июня.
Как передает корреспондент УНИАН, ожидается, что сторона обвинения будет просить суд избрать для Протаса меру пресечения в виде содержания под стражей.
Как сообщалось, главного санитарного врача Украины Протаса задержали 30 июня по подозрению в организации схемы по хищению 400 тыс грн бюджетных средств. Вместе с Протасом был задержан начальник департамента Государственной санитарно-эпидемиологической службы Чепурной.
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Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) и по ч.5 ст.27 и ч.4 ст.368 УКУ.