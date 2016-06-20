В Совете ЕС рассказали, когда рассмотрят продление санкций против России

Об этом сегодня в Брюсселе собственному корреспонденту УНИАН сообщили в Совете ЕС.

«Планируется на завтра», - констатировали в Совете ЕС.

Как сообщал УНИАН, Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

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Евросоюз, США и другие страны ввели санкции против России в ответ на аннексию Крыма и агрессию на востоке Украины.

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