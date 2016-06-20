В Совете ЕС рассказали, когда рассмотрят продление санкций против России
11:53, 20 июня 2016Политика
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Комитет Постоянных представителей стран-членов ЕС (COREPER) планирует во вторник, 21 июня, рассмотреть вопрос продления секторальных санкций против России в связи с ее действиями в Украине.
REUTERS
Об этом сегодня в Брюсселе собственному корреспонденту УНИАН сообщили в Совете ЕС.
«Планируется на завтра», - констатировали в Совете ЕС.
Как сообщал УНИАН, Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.
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Евросоюз, США и другие страны ввели санкции против России в ответ на аннексию Крыма и агрессию на востоке Украины.
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