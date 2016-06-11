Украина указала на бездействие СБ ООН в вопросе миротворческой миссии на Донбассе

Об этом во время выступления в Совбезе ООН заявил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

Текст выступления опубликован на странице Постоянного представительства Украины в ООН.

Во время выступления Кислица отметил, что Украина, непостоянный член Совбеза, не понаслышке знает, что иногда орган не может оперативно отреагировать на угрозы гражданскому населению, поскольку быстрому развертыванию миссии по поддержанию мира мешает отсутствие согласия принимающих стран.

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"Вместе с тем, трудно объяснить бездействие Совета в ответ на прямой запрос относительно миротворческой миссии ООН, чье присутствие на местах позволило бы обеспечить дополнительную защиту гражданских лиц и внесло бы свой вклад в прекращение насилия", - заявил Кислица.

Он подчеркнул, что призывы действовать к Совбезу со стороны Украины, где продолжает страдать гражданское население из-за внешней военной агрессии, "не были услышаны".

Кислица напомнил, что, по данным УВКПЧ ООН, "гражданские лица заплатили наибольшую цену" в конфликте на востоке Украины. Так, начиная с 2014 года, погибли 9371 человек, еще 21532 получили ранения. В частности, около 2 тыс. мирных граждан были убиты во время вооруженных столкновений, в основном в результате неизбирательного обстрела населенных пунктов из разных артиллерийских систем.

"В ситуации, когда СБ ООН остается заблокированной, Украина вынуждена использовать другие возможности на региональном уровне для установления вооруженного международного присутствия на оккупированных территориях с целью защиты гражданского населения и обеспечения полной имплементации Минских соглашений", - подчеркнул Сергей Кислица.