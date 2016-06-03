Порошенко: право крымскотатарского народа на автономию будет разрабатывать Конституционная комиссия

Об этом заявил президент Петр Порошенко сегодня на пресс-конференции. Президента попросили рассказать о состоянии дел относительно готовности украинской власти создать крымскотатарскую автономию.

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"Я уверен, что мы это должны были сделать для крымскотатарского народа раньше. Все боялись крымских татар, я могу сказать откровенно - все президенты, и вся украинская власть. Не тех боялись, бояться вообще не надо никого. Надо больше доверять крымскотатарскому народу - форпосту украинскости в Крыму. И именно поэтому я принял решение выйти с этой инициативой после консультации с лидером крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым и председателем Меджлиса Рефатом Чубаровым", - отметил Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что этот вопрос будет решаться по той же модели, как это происходит и по всем изменениям в Конституцию.

"Это будет передача в Конституционную комиссию, включение туда представителей крымских татар, тщательная проработка, обсуждение, подписание и передача в Верховную Раду", - сказал президент.

Как сообщал УНИАН, в мае председатель Меджлиса Чубаров заявлял, что ожидает внесения изменений в Конституцию с закреплением права на самоопределение крымскотатарского народа в составе Украины после деоккупации Крыма.