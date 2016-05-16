Чубаров ожидает, что крымская автономия в Конституции будет основываться на праве крымских татар на самоопределение

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Чубаров сказал на брифинге "Крым и крымские татары: последствия депортации 1944 года и угрозы оккупации 2014 года. Роль Украины и международного сообщества в защите неотъемлемых прав крымскотатарского народа".

"Президент Украины должен был бы дать публичное поручение Конституционной комиссии, которая действует..., для того, чтобы в ее составе была создана рабочая группа по подготовке изменений в раздел 10 Конституции Украины. Раздел называется "Автономная Республика Крым". Мы исходим из того, что в этом разделе должно очень четко выписано, что крымская автономия образуется на основе права крымскотатарского народа на самоопределение в составе украинского государства", - заявил Чубаров.

Глава Меджлиса подчеркнул, что "такое прямое поручение и такое соглашение - оно открывает путь к рассмотрению Верховной Радой Украины законодательных проектов, которые будут дополнять такие статьи, которые будут внесены в Конституцию Украины, в том числе относительно принятия закона о статусе крымскотатарского народа и о других аспектах крымской жизни, но уже после деоккупации полуострова".

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