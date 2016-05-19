В "Видродженни" предложили механизм, как снизить цены на лекарства и сделать их фиксированными

На этом во время торжественного открытия производственно-лабораторного комплекса ОДО "Интерхим" акцентировал внимание народный депутат из группы "Партия "Видродження" Андрей Шипко.

"Открытие новых корпусов фармацевтических предприятий является важным шагом для развития отечественной фармации и для экономики страны в целом. Сегодня, несмотря на значительные, на первый взгляд, цифры объема продаж лекарственных препаратов, покупательная способность украинцев, к сожалению, существенно упала", - отметил парламентарий.

Андрей Шипко также предложил пошаговый план для уменьшения стоимости лекарств.

"Первоочередным, по моему мнению, является создание соответствующей законодательной базы, которая обозначит новые правила работы рынка, сделает процедуру регистрации препаратов прозрачной и будет соответствовать европейским стандартам. Консолидированный проект закона №2162а/Д о лекарственных средствах уже зарегистрирован и в ближайшее время будет рассмотрен в сессионном зале", - добавил Андрей Шипко.

Кроме того, снижению цен будет способствовать определение и установление механизма прозрачного ценообразования на лекарства и внедрение практики фиксированного дохода, считает депутат.

"Не может препарат в одной аптеке стоить 300 гривен, а в другой – 400. А когда еще на каждый рецепт есть и фиксированная сумма за обслуживание, аптеки вообще не будут иметь смысла завышать стоимость лекарств", - добавил он.