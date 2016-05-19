Сегодня ВР рассмотрит вопросы соцстандартов и освобождения от налогообложения пенсий (прямая трансляция)

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня также будет рассматриваться законопроект об оценке влияния на окружающую среду, касающийся европейской интеграции.

Среди прочего будут рассматриваться законопроекты об электрической энергии и функционировании рынка природного газа.

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Также сегодня будет рассматриваться вопрос о досрочном прекращении полномочий некоторых народных депутатов, а также об избрании некоторых депутатов членами комитетов парламента.