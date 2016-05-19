Сегодня ВР рассмотрит вопросы соцстандартов и освобождения от налогообложения пенсий (прямая трансляция)
10:45, 19 мая 2016Политика
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Сегодня Верховная Рада Украины рассмотрит изменения в Налоговый кодекс об освобождении от налогообложения пенсий, а также законопроекты об изменениях в Госбюджет-2016, касающиеся социальных выплат и соцстандартов и объема субвенции на предоставление льгот и жилищных субсидий.
Как передает корреспондент УНИАН, сегодня также будет рассматриваться законопроект об оценке влияния на окружающую среду, касающийся европейской интеграции.
Среди прочего будут рассматриваться законопроекты об электрической энергии и функционировании рынка природного газа.
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Также сегодня будет рассматриваться вопрос о досрочном прекращении полномочий некоторых народных депутатов, а также об избрании некоторых депутатов членами комитетов парламента.
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