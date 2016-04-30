Украинцы Португалии требуют расследования вандализма в отношении мемориала Небесной сотни

По сообщению Союза украинцев в Португалии, в ночь на 30 апреля на памятнике появились надписи «Донбасс», сделанные красной краской, передает радио «Свобода».

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«Революция достоинства не имела непосредственного отношения к Донбассу, и этот поступок только красноречиво доказывает лютую ненависть к человеческим ценностям у тех, кто сейчас воюет против Украины», – говорится в заявлении украинцев Португалии.

Мемориал Небесной сотни в Браге был открыт две недели назад. Инициаторами были священник Украинской православной церкви отец Дмитрий, украинская община города, поддержанная местной властью и рядовыми португальцами.