Украинцы Португалии требуют расследования вандализма в отношении мемориала Небесной сотни
23:45, 30 апреля 2016Политика
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Украинская община Португалии настаивает на детальном расследовании полицией акта вандализма в отношении мемориала Небесной сотни в городе Брага.
В Браге осквернили мемориал Небесной сотни / radiosvoboda.org
По сообщению Союза украинцев в Португалии, в ночь на 30 апреля на памятнике появились надписи «Донбасс», сделанные красной краской, передает радио «Свобода».
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«Революция достоинства не имела непосредственного отношения к Донбассу, и этот поступок только красноречиво доказывает лютую ненависть к человеческим ценностям у тех, кто сейчас воюет против Украины», – говорится в заявлении украинцев Португалии.
Мемориал Небесной сотни в Браге был открыт две недели назад. Инициаторами были священник Украинской православной церкви отец Дмитрий, украинская община города, поддержанная местной властью и рядовыми португальцами.
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