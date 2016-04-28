Шустер принял предложение Кличко выходить в эфир на столичном телеканале
19:55, 28 апреля 2016Политика
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Ток-шоу Савика Шустера "Шустер live" отныне будет транслироваться на столичном телеканале "Киев".
Первая трансляция состоится уже завтра, 29 апреля, в 20:30 / facebook.com/shusterlive
Об этом рассказала директор телеканала Светлана Криворучко, сообщает пресс-служба КГГА.
По ее словам первая трансляция состоится уже завтра, 29 апреля, в 20:30.
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«Редакционный совет и коллектив телеканала радостно поддержали идею мэра Киева Виталия Кличко относительно трансляции ток-шоу Савика Шустера на канале «Киев». Убеждена, что это положительно повлияет на развитие столичного телевидения», – отметила Светлана Криворучко.
Как сообщал УНИАН, Кличко предложил транслировать ток-шоу Шустера, у которого забрали разрешение на работу в Украине, в эфире коммунального телеканала.
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