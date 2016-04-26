"Центр занятости против Шустера": Кличко приглашает ток-шоу на телеканал "Киев"

Об этом мэр Киева написал на своей странице в Facebook.

Читайте также"Не так легко от меня избавиться": Шустер прокомментировал запрет на работу в Украине

"Я считаю то, что делают с Савиком Шустером, неправильным (мягко говоря). Поскольку Савик заявил, что пока продолжит выходить в эфир, в качестве поддержки предложил ему трансляцию его ток-шоу на телеканале "Киев", - написал Виталий Кличко.

Как сообщал УНИАН, сегодня стало известно, что известному телеведущему - гражданину Канады Шустеру аннулировали разрешение на работу в Украине.

Государственная служба занятости заявила, что разрешение было аннулировано на основании представления работодателем документов, которые содержали недостоверные данные.

Впоследствии Савик Шустер заявил, что собирается выходить в эфир и без разрешения на работу.