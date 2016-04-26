"Центр занятости против Шустера": Кличко приглашает ток-шоу на телеканал "Киев"
Виталий Кличко предлагает транслировать ток-шоу Савика Шустера, у которого забрали разрешение на работу в Украине, в эфире коммунального телеканала.
Об этом мэр Киева написал на своей странице в Facebook.
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"Я считаю то, что делают с Савиком Шустером, неправильным (мягко говоря). Поскольку Савик заявил, что пока продолжит выходить в эфир, в качестве поддержки предложил ему трансляцию его ток-шоу на телеканале "Киев", - написал Виталий Кличко.
Как сообщал УНИАН, сегодня стало известно, что известному телеведущему - гражданину Канады Шустеру аннулировали разрешение на работу в Украине.
Государственная служба занятости заявила, что разрешение было аннулировано на основании представления работодателем документов, которые содержали недостоверные данные.
Впоследствии Савик Шустер заявил, что собирается выходить в эфир и без разрешения на работу.