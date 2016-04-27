Финпомощь США Украине зависит от реализации реформ, а не выполнения Минских соглашений - Нуланд
13:56, 27 апреля 2016Политика
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Предоставление финансовой помощи Украине связано с внедрением реформ, а не выполнением Минских соглашений.
США связывают финпомощь с реформами / Фото УНИАН
Об этом заявила помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд на пресс-конференции в Киеве.
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"Финансовая и техническая помощь Соединенных Штатов Украине связана с тем, чтобы Украина оставалась на пути реформ; связана с продолжением сотрудничества по программе Международного валютного фонда; продолжением проведения судебной реформы, антикоррупционных реформ, реформ в энергетике. И именно это является условием, а не Минский вопрос ", - подчеркнула помощник госсекретаря США.
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