Финпомощь США Украине зависит от реализации реформ, а не выполнения Минских соглашений - Нуланд

Об этом заявила помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд на пресс-конференции в Киеве.

Читайте такжеНуланд: Санкции против России будут оставаться в силе до полного выполнения "Минска-2"

"Финансовая и техническая помощь Соединенных Штатов Украине связана с тем, чтобы Украина оставалась на пути реформ; связана с продолжением сотрудничества по программе Международного валютного фонда; продолжением проведения судебной реформы, антикоррупционных реформ, реформ в энергетике. И именно это является условием, а не Минский вопрос ", - подчеркнула помощник госсекретаря США.