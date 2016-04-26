США настаивают на "особом статусе" оккупированного Донбасса и амнистии боевиков - нардеп после встречи с Нуланд

Об этом сообщает пресс-служба партии "Самопомич", парламентскую фракцию которой на встрече с помощником госсекретаря США Викторией Нуланд представляла Виктория Войцицкая.

По словам Войцицкой, на встрече Нуланд с представителями фракций Рады были озвучены такие ключевые месседжи: "Госдепартамент настаивает на том, что Украина должна внести изменения в Конституцию с "особым статусом" оккупированных территорий Донетчины и Луганщины, провести на оккупированных территориях выборы в ближайшее время и обеспечить амнистию боевикам. Минские соглашения необходимо имплементировать до конца 2016 года, альтернативы им нет".

Депутат сообщила, что при этом "мы должны понимать: никто не отведет тяжелое вооружение".

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"Тяжелое вооружение должно быть "закрыто", и за его "хранением" должна наблюдать специальная миссия ОБСЕ. Нам говорят, что если мы проведем выборы, то это создаст прецедент, когда российские войска впервые в истории добровольно покинут территорию, которую они оккупировали. При этом никаких гарантий, что российские войска выйдут, нет и быть не может", - добавила Войцицкая.

В "Самопомочи" отмечают, что если Украина продемонстрирует добрую волю по имплементации Минских соглашений и примет закон о выборах на оккупированных территориях в мае, в лучшем случае в июне санкции против России продлят на 9 месяцев - до января 2017 года.

"Выборы на оккупированных территориях ожидаются уже в июле - такие ключевые месседжи", - отмечается в сообщении.

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Вывод Войцицкой неутешительный: снятие санкций привязывается не к незаконной аннексии Крыма и оккупации части Донбасса и Луганщины, а к внесению изменений в Конституцию и проведению выборов на фактически оккупированной Россией территории.

"Самопомич" считает, что Украина должна признать территории оккупированными, а Россию страной-оккупантом, независимо от продления или прекращения действия международных санкций против нее.

Политсила подчеркивает, что то, чего требуют США, - предоставление "особого статуса оккупированным территориям и проведение выборов на оккупированных территориях - "является фактической капитуляцией, именно этого хотел Кремль, развязывая войну против Украины".

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