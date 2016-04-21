Гройсман обещает не "прислуживать" олигархам

«Они (олигархи - УНИАН) должны создавать рабочие места и держаться от политики подальше, не влиять на государство, это очень важно. Если мы этого не пройдем, наша государственность всегда будет под угрозой, - отметил премьер-министр. - Я считаю, власть не может быть использована против любого из них по заказу одного из них. Поэтому важно, чтобы такие правила (равные правила ведения бизнеса для всех - УНИАН) были абсолютно публичными, открытыми для всего украинского общества».

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При этом Гройсман отметил, что не испытывает какого-либо влияния со стороны крупного бизнеса.

«Я гарантирую, что на меня лично олигархи влияния не имеют, и я ни с кем не буду иметь никаких разговоров, если это будет противоречить государству и государственным интересам, - подчеркнул премьер. - Я не пришел кому-то прислуживать, и я не пришел с кем-то о чем-то договариваться».

Ранее Гройсман отмечал, что создание единых условий для бизнеса и упрощение ведение бизнеса является одним из ключевых приоритетов работы правительства.