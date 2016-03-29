Украинские олигархи переоформили землю и дачи в оккупированном Крыму - СМИ (инфографика)

В списке фигурируют четыре украинских компании, передает РБК.

Полным тезкам бывшего премьер-министра Украины Николаю Азарову, сейчас возглавляющему "Комитет спасения Украины", его жены Людмиле Азаровой и их сыну Алексею Азарову принадлежат шесть соседних участков примерно по 0,1 га рядом с Форосом, на мысе Чехова.

Кроме того, инвестиционнная компания "Спорт-тур", владеющая землей на границе Алупки и Симеиза, зарегистрирована в Киеве. Она принадлежит инвесткомпании "Терра-инвест", в совладельцах которой значится Александр Валерьевич Мошинский, адвоката, представляющего в судах интересы лидера движения "Украинский выбор" и экс-главы Администрации президента Леонида Кучмы Виктора Медведчука.

Еще 2,6 га земли в Гаспре (Ялта) принадлежит компании "Укркапитал". Ее возглавляет Дмитрий Шуст, который также является директором Благотворительного фонда Виктора Медведчука.

Также издание рассказывает, что сейчас землями усадьбы "Новый кучук-кой" владеет кипрский офшор Starvista Ltd, который к тому же является единственным указанным владельцем украинской компании "Инвестио", владеющей еще 3,9 га в Парковом. Ранее СКМ Ахметова продала "Новый кучук-кой" Starvista, после того как в 2008 году прокуратура поставила под сомнение законность передачи усадьбы в собственность, однако конечный владелец (Ахметов) при этом остался прежним.

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Отстаивая сохранность усадьбы, Ахметов неоднократно конфликтовал с компанией "Тай-инвест", владеющей участками по соседству и планирующей развернуть на них строительство. "Тай-инвест" связана с другим украинским бизнесменом — владельцем группы "Энергетический стандарт" Константином Григоришиным.

При этом точное местоположение трех участков в Парковом, принадлежащих "Тай-инвест", неизвестно, при попытке их найти публичная кадастровая карта выдает сообщение, что "сведения о границах объекта отсутствуют". Однако они находятся в одном кадастровом квартале, то есть недалеко от участков Starvista Limited.