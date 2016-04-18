Путин рассказал Обаме, что ждет от нового правительства Украины прямого диалога с боевиками на Донбассе

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля, по итогам телефонного разговора глав государств.

«В ходе обмена мнениями по ситуации в Украине Путиным выражена надежда, что с учетом формирования нового украинского правительства киевские власти начнут предпринимать наконец конкретные шаги по реализации минских договорённостей от 12 февраля 2015 года, прежде всего в части, касающейся налаживания прямого диалога с Донбассом, объявления амнистии, осуществления конституционной реформы и введения в силу согласованного с представителями Донецка и Луганска закона об особом статусе», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее докладчики ПАСЕ Марилуизе Бек (Германия, либералы) и Кристина Зеленкова (Чехия, либералы) выразили обеспокоенность очередным ухудшением ситуации безопасности на востоке Украины и поставили от вопрос возможность проведения в ближайшее время свободных и справедливых выборов на Донбассе.

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Порошенко пообещал выборы на Донбассе сразу после вывода российских войск.