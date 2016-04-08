В ПАСЕ сомневаются, что в ближайшее время возможно провести свободные выборы на Донбассе

Как сообщает сегодня пресс-служба ПАСЕ, соответствующее заявление они сделали, завершая четырехдневный визит в Киев, Мариуполь и Днепропетровск.

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Бек и Зеленкова из соображений безопасности не смогли посетить районы на Донбассе, которые не контролируются правительством.

В связи с этим они заявили: «Если мы не смогли безопасно путешествовать оккупированными территориями в течение дня или двух, как можно проводить в ближайшее время свободные и справедливые выборы?»

По мнению европейских политиков, после аннексии Крыма «ползучая гибридная аннексия оккупированных районов на Донбассе является неприемлемой с точки зрения международного права».

«Народ Украины заслуживает постоянную поддержку Европы», - подчеркнули докладчики.

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Кроме того, по мнению Бек и Зеленковой, Украине «срочно необходимо новое правительство, которое обязан выполнить законные чаяния украинского народа, провести срочные реформы и побороть коррупцию».