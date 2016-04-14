Геращенко назначили первым заместителем председателя парламента

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 260 народных депутатов из 355, зарегистрированных в сессионном зале.

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После назначения Геращенко ряд депутатов приветствовал ее цветами, в том числе новоизбранный премьер-министр Владимир Гройсман.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Верховная Рада приняла президентское постановление о назначении председателя ВР Владимира Гройсмана на должность премьер-министра. За это проголосовали 257 депутатов из 390 зарегистрированных в сессионном зале. Этим же постановлением Арсения Яценюка уволили с должности премьер-министра.