Геращенко назначили первым заместителем председателя парламента
12:46, 14 апреля 2016Политика
1543 0обновлено
Верховная Рада Украины назначила народного депутата от фракции "Блок Петра Порошенко" Ирину Геращенко на должность первого заместителя председателя парламента.
Ряд депутатов приветствовал ее цветами / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 260 народных депутатов из 355, зарегистрированных в сессионном зале.
Читайте такжеРада назначила Парубия главой парламента
После назначения Геращенко ряд депутатов приветствовал ее цветами, в том числе новоизбранный премьер-министр Владимир Гройсман.
Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Верховная Рада приняла президентское постановление о назначении председателя ВР Владимира Гройсмана на должность премьер-министра. За это проголосовали 257 депутатов из 390 зарегистрированных в сессионном зале. Этим же постановлением Арсения Яценюка уволили с должности премьер-министра.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter