Рада уволила Яценюка и назначила Гройсмана премьер-министром

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 257 депутатов из 390, зарегистрированных в сессионном зале.

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Гройсман поблагодарил всех депутатов за работу и отметил, что этот парламент был и остается результативным.

«Мы будем сообща формировать решения в пользу государства, нам будет нелегко, но я знаю, что мы способны это сделать... Хочу пожелать нам общего качественного будущего», - подчеркнул новоизбранный глава правительства.

Как сообщал УНИАН, в сессионном зале праламента Яценюк попросил депутатов поддержать его отставку.

После выступления с трибуны парламента под возгласы "Молодец!" фракции "Народный фронт" Яценюк прошел через весь сессионный зал к выходу и покинул его.

Напомним, 10 апреля Яценюк заявил, что подает в отставку с поста премьер-министра Украины.

На собрании коалиции президенту Украины Петру Порошенко официально была предложена кандидатура Владимира Гройсмана на должность премьер-министра Украины. За данное решение проголосовали все участники собрания коалиции, но один воздержался, а один проголосовал против.

Кроме того, участникам консультаций удалось согласовать почти весь состав будущего Кабинета министров во главе с Гройсманом.

Справка УНИАН. Гройсман 27 ноября 2014 года был избран председателем Верховной Рады Украины 8-го созыва. Ранее он занимал должность вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (27 февраля - 27 ноября 2014 года); с 2006 по 2014 год – городской голова Винницы.