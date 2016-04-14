Рада уволила Яценюка и назначила Гройсмана премьер-министром

11:35, 14 апреля 2016
Политика
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Верховная Рада Украины назначила спикера парламента Владимира Гройсмана на должность премьер-министра.

Гройсман принимает поздравления / УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 257 депутатов из 390, зарегистрированных в сессионном зале.

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Гройсман поблагодарил всех депутатов за работу и отметил, что этот парламент был и остается результативным.

«Мы будем сообща формировать решения в пользу государства, нам будет нелегко, но я знаю, что мы способны это сделать... Хочу пожелать нам общего качественного будущего», - подчеркнул новоизбранный глава правительства.

скриншот видеотрансляции

Как сообщал УНИАН, в сессионном зале праламента Яценюк попросил депутатов поддержать его отставку.

После выступления с трибуны парламента под возгласы "Молодец!" фракции "Народный фронт" Яценюк прошел через весь сессионный зал к выходу и покинул его.

Напомним, 10 апреля Яценюк заявил, что подает в отставку с поста премьер-министра Украины.

На собрании коалиции президенту Украины Петру Порошенко официально была предложена кандидатура Владимира Гройсмана на должность премьер-министра Украины. За данное решение проголосовали все участники собрания коалиции, но один воздержался, а один проголосовал против.

Кроме того, участникам консультаций удалось согласовать почти весь состав будущего Кабинета министров во главе с Гройсманом.

Справка УНИАН. Гройсман 27 ноября 2014 года был избран председателем Верховной Рады Украины 8-го созыва. Ранее он занимал должность вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (27 февраля - 27 ноября 2014 года); с 2006 по 2014 год – городской голова Винницы.

Яценюк с заключительным словом в Раде
Яценюк с заключительным словом в Раде /  © REUTERS
Яценюк просит нардепов принять его отставку
Яценюк просит нардепов принять его отставку /  © REUTERS
Последние минуты премьерства Яценюка
Последние минуты премьерства Яценюка /  © УНИАН
Нардепы провожают Яценюка
Нардепы провожают Яценюка /  © УНИАН
Яценюк перед отставкой
Яценюк перед отставкой /  © УНИАН
Яценюк перед отставкой
Яценюк перед отставкой /  © УНИАН
Депутаты аплодируют Яценюку
Депутаты аплодируют Яценюку /  © УНИАН
Нардепы провожают Яценюка
Нардепы провожают Яценюка /  © УНИАН
Яценюк перед отставкой
Яценюк перед отставкой /  © УНИАН
Яценюк в правительственной ложе в Раде
Яценюк в правительственной ложе в Раде /  © УНИАН
Правительственная ложа в парламенте
Правительственная ложа в парламенте /  © УНИАН
Порошенко представляет Гройсмана в Раде
Порошенко представляет Гройсмана в Раде /  © УНИАН
Порошенко просит нардепов поддержать Гройсмана
Порошенко просит нардепов поддержать Гройсмана /  © УНИАН
Порошенко после выступления в Раде
Порошенко после выступления в Раде /  © УНИАН
Нардепы Кононенко и Пашинский
Нардепы Кононенко и Пашинский /  © УНИАН
Гройсман выступает перед голосованием
Гройсман выступает перед голосованием /  © REUTERS
Гройсман просит нардепов поддержать его кандидатуру
Гройсман просит нардепов поддержать его кандидатуру /  © REUTERS
Гройсман в Раде
Гройсман в Раде /  © REUTERS
Гройсман рассказывает о своих планах на новой должности
Гройсман рассказывает о своих планах на новой должности /  © УНИАН
Нардепы слушают выступление Гройсмана
Нардепы слушают выступление Гройсмана /  © REUTERS
Нардепы аплодируют Гройсману после избрания премьером
Нардепы аплодируют Гройсману после избрания премьером /  © УНИАН
Гройсман - премьер
Гройсман - премьер /  © УНИАН
Гройсман - премьер
Гройсман - премьер /  © REUTERS
Порошенко поздравляет Гройсмана с назначением
Порошенко поздравляет Гройсмана с назначением /  © УНИАН
Гройсман принимает поздравления
Гройсман принимает поздравления /  © УНИАН
Гройсман и Парубий
Гройсман и Парубий /  © УНИАН
Парубий поздравляет Гройсмана
Парубий поздравляет Гройсмана /  © УНИАН
Результаты голосования за отставку Яценюка и назначение Гройсмана
Результаты голосования за отставку Яценюка и назначение Гройсмана /  © Скриншот с телеэфира
Результаты голосования за отставку Яценюка и назначение Гройсмана по фракциям
Результаты голосования за отставку Яценюка и назначение Гройсмана по фракциям /  © Twitter Борислава Берези

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