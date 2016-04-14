Рада назначила Парубия главой парламента

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 284 народных депутата из 359, зарегистрированных в сессионном зале.

От «Блока Петра Порошенко» за это решение проголосовали 136 депутатов, от «Народного фронта» - 78, от «Самопомочи» - 19, от Радикальной партии - 20, от «Батькивщины» - 14.

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В то же время представители «Оппозиционного блока» и групп «Видродження» и «Воля народа» не дали ни одного голоса за назначение Парубия.

Соответствующим постановлением одновременно с назначением Парубия предполагается его отзыв с должности первого заместителя председателя парламента.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Верховная Рада приняла президентское постановление о назначении председателя ВР Владимира Гройсмана на должность премьер-министра. За это проголосовали 257 депутатов из 390 зарегистрированных в сессионном зале. Этим же постановлением Арсения Яценюка уволили с должности премьер-министра.