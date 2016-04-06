Турчинов ответил на заявление спикера Госдумы о сроках возможной войны России с Украиной

Ответ Турчинова опубликован на его странице в Facebook.

"Видимо, у России действительно серьезные проблемы, если даже спикер Госдумы РФ Нарышкин говорит, что они не продержатся и четырех дней, воюя с такой страной, как Украина", - отмечается в его сообщении.

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Ранее сегодня спикер Госдумы РФ Сергей Нарышкин заявил, что если бы Россия воевала с Украиной, этот конфликт длился бы "максимум четыре дня".

"Если бы по каким-то причинам Россия вынуждена была бы вести военные действия, отражать агрессию страны, сравнимой по своему потенциалу с Украиной, то я надеюсь, что все понимают, сколько бы дней этот конфликт длился: два, три, максимум четыре дня. И все понимают, какой результат был бы этого конфликта", — отметил Нарышкин.