Спикер Госдумы рассказал о сроках возможной войны РФ с Украиной: "максимум четыре дня"

Об этом он заявил, комментируя речь политолога Александра Рара на встрече с участниками российско-германского семинара в Госдумепишет РИА Новости.

"Если бы по каким-то причинам Россия вынуждена была бы вести военные действия, отражать агрессию страны, сравнимой по своему потенциалу с Украиной, то я надеюсь, что все понимают, сколько бы дней этот конфликт продолжался – два, три, максимум четыре дня. И все понимают, какой результат был бы этого конфликта", — отметил Нарышкин.

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"А то, что происходит в Донбассе — происходит уже два года. Вот вам ответ на вопрос, с кем воюет режим Киева", — добавил он.

Как сообщал УНИАН, в июле прошлого года Антон Геращенко обнародовал секретные документы Генштаба РФ, согласно которым Российская Федерация планировала захватить Левобережную Украину за 15 дней.