Премьер Японии провел с Порошенко откровенную беседу и заверил, что поднимет вопрос Донбасса на саммите G7
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ обещает президенту Украины Петру Порошенко поднять вопрос о ситуации на Донбассе во время проведения 26-27 мая саммита лидеров стран “Большой семерки” (G7) в Японии в Исэ-Сима.
Об этом глава японского правительства сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.
Абэ отметил, что провел с Порошенко откровенную беседу, в ходе которой удалось достичь прогресса по ряду вопросов.
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“Во-первых, это ситуация вокруг Украины. Этот вопрос остается одним из наиболее важных тем для международного общества. Япония уделяет внимание этому вопросу, и поэтому я планирую затронуть его во время саммита глав “Большой семерки” в Исэ-Сима”, - подчеркнул Абэ.
По его словам, относительно ситуации в Украине была проведена долгая дискуссия.
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Абэ отметил необходимость полного выполнения Минских соглашений, что, по его мнению, является единственным путем для урегулирования ситуации вокруг Украины.
Также премьер Японии подчеркнул необходимость ускорения реформ в Украине.