Премьер Японии провел с Порошенко откровенную беседу и заверил, что поднимет вопрос Донбасса на саммите G7

Об этом глава японского правительства сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.

Абэ отметил, что провел с Порошенко откровенную беседу, в ходе которой удалось достичь прогресса по ряду вопросов.

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“Во-первых, это ситуация вокруг Украины. Этот вопрос остается одним из наиболее важных тем для международного общества. Япония уделяет внимание этому вопросу, и поэтому я планирую затронуть его во время саммита глав “Большой семерки” в Исэ-Сима”, - подчеркнул Абэ.

По его словам, относительно ситуации в Украине была проведена долгая дискуссия.

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Абэ отметил необходимость полного выполнения Минских соглашений, что, по его мнению, является единственным путем для урегулирования ситуации вокруг Украины.

Также премьер Японии подчеркнул необходимость ускорения реформ в Украине.