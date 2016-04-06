Япония и Украина договорились координировать позиции в Совете безопасности ООН - Абэ

Об этом глава японского правительства сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.

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По его словам, обсуждалось сотрудничество двух стран на международной арене.

"Япония и Украина одновременно стали непостоянными членами Совета безопасности ООН (сроком на два года до конца 2017 года - УНИАН). Мы должны нести большую ответственность для решения глобальных задач. Сегодня мы с господином президентом подтвердили намерение координировать нашу позицию для обеспечения безопасности на международной арене", - заявил Абэ.

Как сообщал УНИАН ранее, премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал президенту Украины Петру Порошенко поднять вопрос о ситуации на Донбассе во время саммита лидеров стран "Большой семерки" (G7) в Японии 26-27 мая.