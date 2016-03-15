Комитет Рады утвердил поправки об электронном декларировании

Об этом сообщили "ЕвроПравде" общественные активисты, которые присутствовали на заседании. По словам Виталия Шабунина, председателя правления Центра противодействия коррупции, президентский проект был поддержан единогласно.

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Это дает очень большие шансы, что в сессионном зале он будет утвержден с большим перевесом голосов "за" и, таким образом, Украина выполнит одно из двух последних требований Евросоюза для введения безвизового режима.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко ветировал закон №3755, который был принят Радой в редакции, которая противоречила договоренностям с Евросоюзом.

Петр Порошенко вернул закон в Верховную Раду с поправками, текст которых был официально согласован с Брюсселем.