Комитет Рады утвердил поправки об электронном декларировании

10:49, 15 марта 2016
Политика
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Комитет Верховной Рады по вопросам противодействия коррупции, который возглавляет Егор Соболев ("Самопомощь"), одобрил без замечаний президентские поправки к закону №3755 об электронном декларировании.

Фото УНИАН

Об этом сообщили "ЕвроПравде" общественные активисты, которые присутствовали на заседании. По словам Виталия Шабунина, председателя правления Центра противодействия коррупции, президентский проект был поддержан единогласно.

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Это дает очень большие шансы, что в сессионном зале он будет утвержден с большим перевесом голосов "за" и, таким образом, Украина выполнит одно из двух последних требований Евросоюза для введения безвизового режима.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко ветировал закон №3755, который был принят Радой в редакции, которая противоречила договоренностям с Евросоюзом.

Петр Порошенко вернул закон в Верховную Раду с поправками, текст которых был официально согласован с Брюсселем.

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