Посол США рассказал, кому направлялись деньги в рамках реформы украинской прокуратуры

Об этом он написал в своем Twitter.

По словам Пайетта, США никогда не предоставляют прямую бюджетную поддержку каким-либо украинским ведомствам, а средства направляются в партнерские международные организации.

Так, отметил посол, 200 тысяч долларов США предоставили Организации экономического сотрудничества и развития на разработку тестов для сотрудников органов прокуратуры, а 2 миллиона долларов – Международной организации по праву развития.

Дипломат отметил, что то же касается американской помощи для патрульной полиции и других проектов в рамках судебной реформы и обеспечения верховенства права в Украине.

Пайетт подчеркнул, что США желают, чтобы Генеральная прокуратура "вела борьбу с коррупцией вместо открытого и агрессивного подрыва реформы".

Напомним, в ГПУ ранее анонсировали уголовное производство по факту хищения 2,2 миллиона долларов, выделенных США и ЕС на реформу органов прокуратуры.

В ведомство поступило обращение группы депутатов Верховной Рады, которые заинтересовались вопросом использования этих денег, перед этим отправив аналогичные запросы в Сенат США и отдельным сенаторам.