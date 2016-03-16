Аграрии заставили комитет Рады поддержать их законопроект о налогообложении под давлением улицы

Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики рассмотрел законопроект 3851-1 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно защиты прав плательщиков налога на добавленную стоимость, в том числе сельхозтоваропроизводителей". Этот так называемый "аграрный законопроект" поддержали 22 депутата.

Об этом только что сообщил сопредседатель Забастовочного комитета, заместитель председателя Аграрной партии Украины Денис Марчук.

"Комитет рассмотрел аграрный законопроект. Теперь он будет вноситься в сессионный зал. Если бы сегодня здесь не было этих нескольких тысяч аграриев, то, уверен, законопроект не прошел бы комитет. Поэтому мы должны быть готовы собраться снова, когда законопроект будет рассматриваться в парламенте. Забастовочный комитет будет готовиться к этому", - отметил Марчук.

Законопроект 3851-1 является, по словам участников митинга, консолидированным видением аграриев налоговой реформы. Он предусматривает введение единого публичного реестра заявлений на бюджетное возмещение; введение обязанности возмещения НДС исключительно в порядке очередности поступления заявлений; восстановление до 1 января 2018 года действия специального режима налогообложения налогом на добавленную стоимость.

Также он предусматривает неприменение к субъектам специального режима налогообложения налогом на добавленную стоимость финансовых санкций за допущенные в период с 1 января 2016 года до вступления в силу настоящего Закона ошибок в налоговых декларациях, в которых отражаются результаты деятельности в рамках специального режима налогообложения; запрет отмены контролирующим органом сумм налогового кредита по формальным признакам.

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Напомним, последние два дня аграрии пикетируют правительственные здания с требованием ускорить рассмотрение законопроекта. Промедление с внесением этого документа на рассмотрение парламента, по убеждению Марчука, оставит Украину без молока и мяса собственного производства и спровоцирует рост цен на основные продукты питания на 40-60%.

Участники митинга отмечают, что от стабильности работы отечественных производителей зависит, прежде всего, продовольственная безопасность и возможность населения, которое уже за последние несколько лет обеднело втрое, покупать продукты питания.

"Нигде в мире сельское хозяйство не работает на общей системе налогообложения. Правительства всех стран понимают, что продукты питания должны быть доступны и различными путями их удешевляют. Наше правительство сегодня поднимает налоги. Завтра хочет продать землю, а кто ее купит? Это точно будут не украинцы - мы просто продадим свое государство", - говорит председатель Хмельницкой областной организации Аграрной партии Украины Сергей Иващук.

По словам аграриев, за последние 10 лет стабильного роста АПК удалось модернизировать агрохозяйства примерно на 40%, однако без спецрежима НДС проводить дальнейшую модернизацию нет возможности, и буквально за несколько лет сельское хозяйство "отбросит" в развитии на десятилетия назад.

Аграрии убеждены, что ресурсов для сбалансирования бюджета в Украине достаточно, и прежде всего нужно устранить коррупционные схемы, а не убивать отрасль, которая кормит страну.