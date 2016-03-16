Порошенко завтра встретится с Меркель и Олландом

Завтра в Брюсселе состоится трехсторонняя встреча президента Украины Петра Порошенко с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом.

Как сообщает пресс-служба президента, встреча должна начаться в 13:00. Напомним, 16-17 марта Порошенко совершит рабочий визит в Брюссель. Программой визита также предусмотрены переговоры главы государства с президентом Европейского совета Дональдом Туском и президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, встречи с президентом Европейской народной партии Джозефом Долем и лидерами государств-членов Европейского Союза. Читайте такжеВ Германии недовольны "нормандскими" переговорами: призвали Киев и Москву к компромиссам

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