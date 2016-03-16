В Раде создадут экспертную группу по вопросам реформирования оборонного сектора

Об этом заявила народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко", глава подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз.

"После проведения двух совместных заседаний Комитетов иностранных дел и европейской интеграции, при участии членов Комитета нацбезопасности и обороны, мы приступаем к созданию в парламенте Международной экспертной группы по вопросам реформирования оборонного сектора с привлечением народных депутатов Верховной Рады", – сказала Фриз.

По ее словам, работа начнется уже со следующей недели.

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Парламентарий обозначила задачи, которые возлагаются на Международную экспертную группу: независимый анализ законодательных инициатив в секторе безопасности и обороны на их функциональность и дееспособность, соответствие лучшим международным стандартам и практикам (в частности, НАТО и ЕС); консультативная помощь по подготовке проектов законов, инициатив народных депутатов, направленных на совершенствование национального законодательства.

"Сейчас законодательные инициативы проходят через Главное экспертное управление, которое анализирует законопроект на соответствие нормам действующего законодательства", - подчеркнула Фриз.