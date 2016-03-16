Порошенко утвердил новую Концепцию развития сектора безопасности и обороны: главная угроза - Россия

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, основной целью реформирования и развития сектора безопасности и обороны определено формирование и поддержание способностей, позволяющих гарантированно обеспечить адекватное и гибкое реагирование на весь спектр угроз национальной безопасности Украины, рационально используя имеющиеся у государства возможности и ресурсы.

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Согласно документу, наиболее актуальными в среднесрочной перспективе будут оставаться, в частности, угроза агрессивных действий России для истощения украинской экономики и подрыва общественно-политической стабильности с целью уничтожения Украины и захвата ее территории, применения военной силы, а также технологий гибридной войны; временная оккупация РФ территории Крыма и дальнейшие действия по дестабилизации обстановки в Балто-Черноморско-Каспийском регионе.

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Также угрозами для Украины являются разведывательно-подрывная и диверсионная деятельность России и других государств и действия, направленные на разжигание межэтнической, межконфессиональной, социальной розни и ненависти, сепаратизма и терроризма, создание и всесторонняя поддержка марионеточных квазигосударственных образований на временно оккупированной части территории Донецкой и Луганской областей; наращивание РФ военных группировок вблизи государственной границы Украины и на временно оккупированной украинской территории, в том числе размещение на полуострове Крым тактического ядерного оружия; деятельность на территории Украины экстремистских преступных вооруженных группировок, направленная на дестабилизацию внутренней социально-политической ситуации в Украине, нарушение функционирования органов государственной власти, органов местного самоуправления и блокирование важных объектов промышленности и инфраструктуры. Кроме того, вызовом безопасности определяется возможное использование территории Украины для ведения боевых действий в случае возникновения военного конфликта между государствами-членами НАТО и РФ.

Реформирование сектора безопасности и обороны предполагает реализацию комплекса задач, которые заключаются, в частности, во внедрении принципов и стандартов, принятых в государствах-членах ЕС и НАТО; соблюдении принципов верховенства права, патриотизма, компетентности и департизации; повышении уровня координации и взаимодействия; внедрении эффективной унифицированной системы планирования и управления ресурсами с использованием современных европейских и евроатлантических подходов; создании национальной системы кибербезопасности; профессионализации сил обороны и создании необходимого военного резерва; укреплении взаимодействия с партнерскими спецслужбами государств-членов НАТО, в частности, принятии конкретных мер взаимного доверия.

СНБО поручил Кабинету министров обеспечить разработку и внесение законопроектов, направленных на реализацию положений указанной Концепции.

В трехмесячный срок правительство, Служба безопасности Украины, Служба внешней разведки, Управление государственной охраны должны разработать с учетом положений Концепции концептуальные и программные документы развития составляющих сектора безопасности и обороны, а в двухмесячный срок Министерство обороны должно доработать Стратегический оборонный бюллетень Украины и внести его на рассмотрение СНБО.

Этим документом признается утратившим силу указ президента от 29 декабря 2012 года № 772 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 декабря 2012 года "О Концепции реформирования и развития Вооруженных Сил Украины на период до 2017 года".