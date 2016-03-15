Порошенко подчеркнул готовность воспользоваться своими конституционными полномочиями, чтобы освободить Савченко

Об этом он сказал во время встречи с адвокатами Савченко: Ильей Новиковым, Николаем Полозовым, Марком Фейгиным, сообщили в пресс-службе главы государства.

«Президент еще раз подчеркнул, что готов использовать все свои конституционные полномочия для того, чтобы обеспечить возвращение Надежды Савченко домой», - говорится в сообщении.

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«Я готов сделать все для того, чтобы вернуть Надежду в Украину живой и здоровой. Мы ее очень ждем. Это сегодня стало чрезвычайно важным делом для каждого украинца», - цитирует слова Порошенко его пресс-служба.

Справка УНИАН. Савченко в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Украинка и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем силой переправили ее в Россию. Савченко незаконно удерживают в РФ с середины лета 2014 года.

В середине декабря 2015 года российский суд продлил арест Савченко до 16 апреля.

Судьи решили начать оглашение приговора 21 марта. Прокуратура требует приговорить ее к 23 годам лишения свободы.