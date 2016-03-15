Порошенко подчеркнул готовность воспользоваться своими конституционными полномочиями, чтобы освободить Савченко
Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает свою готовность воспользоваться всеми своими конституционными полномочиями, чтобы вернуть на Родину украинскую летчицу, народного депутата Надежду Савченко, которую незаконно удерживают в России.
Об этом он сказал во время встречи с адвокатами Савченко: Ильей Новиковым, Николаем Полозовым, Марком Фейгиным, сообщили в пресс-службе главы государства.
«Президент еще раз подчеркнул, что готов использовать все свои конституционные полномочия для того, чтобы обеспечить возвращение Надежды Савченко домой», - говорится в сообщении.
Читайте такжеУкраина координирует подготовку санкционного "списка Савченко" с Евросоюзом и США – Порошенко
«Я готов сделать все для того, чтобы вернуть Надежду в Украину живой и здоровой. Мы ее очень ждем. Это сегодня стало чрезвычайно важным делом для каждого украинца», - цитирует слова Порошенко его пресс-служба.
Справка УНИАН. Савченко в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Украинка и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем силой переправили ее в Россию. Савченко незаконно удерживают в РФ с середины лета 2014 года.
В середине декабря 2015 года российский суд продлил арест Савченко до 16 апреля.
Судьи решили начать оглашение приговора 21 марта. Прокуратура требует приговорить ее к 23 годам лишения свободы.