В ПАСЕ призвали Россию освободить Савченко и вернуть ее в Украину

Об этом говорится в их совместном заявлении, размещенном на сайте ПАСЕ.

Содокладчики отметили, что Савченко как член постоянной делегации Украины в ПАСЕ должна пользоваться иммунитетом от судебного преследования согласно Генеральному соглашению о привилегиях и иммунитетах Совета Европы и протоколам этого соглашения.

Более того, они отметили, что в Комплексе мер по выполнению Минских соглашений Россия обязалась "обеспечить помилование и амнистию путем введения закона, запрещающего преследование и наказание лиц в связи с событиями, которые имели место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины", что, по мнению содокладчиков, "четко соответствует случаю Савченко".

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"По этой причине мы подтверждаем призыв ПАСЕ о ее немедленном освобождении и настоятельно призываем российские власти разрешить ей вернуться в Украину", - заявили содокладчики.

Они заявили, что "продолжение содержания под стражей Савченко только вредит имиджу Российской Федерации за рубежом и отношениям РФ с другими европейскими странами. В то же время ее освобождение станет желанным толчком в направлении полного выполнения Минских соглашений - шагом в направлении урегулирования продолжающегося конфликта на востоке Украины. Россия не должна упустить этот шанс", - подчеркнули содокладчики ПАСЕ.

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