Замдиректора ОПЗ назвал манипуляциями предложения бороться с коррупцией в порту за счет снижения сборов

Глава правительства высказал недовольство уровнем сборов на таможне, а губернатор аргументировал это падением уровня коррупции.

Свою позицию Щуриков выложил на личной странице в Facebook.

"Я считаю такую аргументацию манипулятивной, т. к. сравниваются несравнимые вещи. Ситуация заключается в том, что Одесская таможня не оформляет китайские и турецкие грузы. Они ушли на другие региональные таможни. А в Одессе упали сборы, зато стало меньше проблем. Борьба с коррупцией и рост поступлений не должны исключать, а должны дополнять друг друга. Иначе мы придем к очевидному выводу: если полностью закрыть Одесский порт, то победим коррупцию на 100%. Правда, и поступления упадут на 100%", - отметил он.

Щуриков считает, что в своем рвении руководству Одесской таможни пора бы остановиться и здраво оценить свои поступки: "Очередной запрет на растаможку тканей и ниток на Одесской таможне приведет к еще большим снижениям сборов".

По его мнению, "борьба с коррупцией путём борьбы с грузопотоком абсурдна". Щуриков считает, что не стоит изобретать велосипед, когда можно и целесообразно использовать имеющийся позитивный опыт западных стран. "Таможне следует не заниматься предвыборным пиаром в рабочее время, а заниматься изучением опыта западных стран, который зиждется на интеллектуальном анализе рисков, — пишет он. — Интеллектуальный анализ позволяет избежать препятствий для добропорядочных перевозчиков".

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Миссия Европейского Союза по приграничной помощи Молдове и Украине EUBAM провела большую работу по исследованию процедур таможенного оформления в портах Одессы и Ильичевска и изложила результаты вместе с рекомендациями в отчете. По словам Щурикова, он должен стать настольной книгой Марушевской и руководством к действию. Благодаря этим рекомендациям можно избежать многих ошибок и безболезненно искоренять вероятность коррупционных схем. Правда, к самопиару это никакого отношения не имеет. "Если госпожа Марушевская на пару дней попробует отвлечься от предвыборной агитации, то сможет ознакомиться с этим отчетом", — констатировал Щуриков.