Гройсман: Сегодня ВР должна принять последний безвизовый закон - об электронном декларировании

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман на заседании парламента.

Он отметил: "Сегодня - последний закон, который должна принять ВР для введения безвизового режима". Он добавил, что "этот закон и Национальное агентство по предупреждению коррупции, которое правительство создаст в ближайшую неделю, даст право на безвизовый режим для граждан Украины".

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Гройсман подчеркнул, что "каких-либо других оговорок я не услышал" во время встречи с представителями Европарламента и ЕС. Председатель ВР выразил убеждение: "Мы нашу задачу должны сегодня выполнить на отлично».

Гройсман надеется, что парламент будет работать продуктивно, и "различные политические фантазии не будут мешать принимать соответствующие решения, которые необходимы для украинского общества". По его словам, необходимо будет в ближайшие дни искать выход из сложившегося политического кризиса.