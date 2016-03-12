Порошенко ветировал скандальный закон об электронном декларировании

Как говорится в сообщении, обнародованном на официальном сайте, президент применил право вето к Закону «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно особенностей представления должностными лицами деклараций об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера в 2016 году» и направил его в Верховную Раду Украины с предложениями, согласованными с Евросоюзом.

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«Я принял решение, что ветирую Закон, который сегодня поступил из парламента и подаю законопроект от имени Президента как неотложный, и прошу парламент рассмотреть его во вторник», - сообщил Порошенко во время встречи с представителями общественных организаций по обсуждению введения системы электронного декларирования.

Петр Порошенко отметил, что предложения, разработанные Администрацией Президента и гражданским обществом, поддержал Евросоюз. Соответствующее письмо с выводами за подписью двух еврокомиссаров - Комиссара по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоганнеса Хана и Комиссара по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитриса Аврамопулоса Глава государства получил сегодня вечером.

Президент сообщил, что среди основных изменений, которые предлагаются, обязанность всех чиновников подать электронные декларации в 2016 году. Так же в этом году вводится уголовная ответственность за значительные нарушения в декларировании. Петр Порошенко подчеркнул, что этот документ поможет Украине продолжить борьбу с коррупцией.

«Это плод нашей совместной работы, совместной ответственности с гражданским обществом. Мы имеем все шансы для того, чтобы в этом году Украинцы ехали в ЕС без виз», - обратился Петр Порошенко к общественным активистам.

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Президент сообщил, что 17 марта посетит Брюссель по вопросу завершения оформления безвизового режима для граждан Украины со странами Шенгенской зоны.

Глава государства отметил, что проведет ряд важных встреч, в том числе с Президентом Европейской Комиссии и Президентом Европейского Совета, а также с лидерами Евросоюза.

Президент отдельно обратился к народным депутатам поддержать новый законопроект на заседании Верховной Рады уже во вторник, 15 марта.