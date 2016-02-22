Яценюк и глава фракции парламента Нидерландов обсудили европейскую интеграцию Украины

Об этом сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Как отмечается в сообщении, Яценюк отметил важность председательства Нидерландов в 2016 году в Совете ЕС и выразил надежду на активное взаимодействие двух государств в контексте курса нашего государства на европейскую интеграцию.

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Во время разговора стороны обсудили современное состояние двустороннего сотрудничества между странами и согласились на необходимости его расширения, чем должно служить запланированный на 15-17 марта 2016 года визит в Украину бизнес-миссии во главе с Министром внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов, а также проведение 30 марта 2016 года в Нидерландах украинско-нидерландского бизнес-форума, подчеркивается в сообщении.