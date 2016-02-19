Парламентская коалиция официально развалилась
Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман на заседании парламента объявил о выходе фракции "Объединение "Самопомич" из состава коалиции.
Как передает корреспондент УНИАН, спикер отметил, что, "согласно поданному заявлению сообщаю о прекращении участия фракции "Самопомич" в коалиции депутатских фракций "Европейская Украина".
Таким образом, официально коалиции больше не существует.
"Жаль, но я думаю, что мы будем продолжать политические консультации и найдем правильный выход для страны из сложившейся ситуации", - заметил Гройсман.
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Как сообщал УНИАН, фракции "Самопомичи" и "Батькивщины" требовали отставки правительства.
16 февраля Верховная Рада 247-ю голосами признала работу правительства неудовлетворительной, но не поддержала постановление о недоверии Кабмину.
17 февраля фракция "Батькивщина" в связи с провальным голосованием за отставку Кабмина заявила о выходе из парламентской коалиции.
18 февраля о выходе из коалиции заявила фракция "Объединение "Самопомич". В тот же день в Аппарат Верховной Рады передали заявление с подписями депутатов от "Самопомочи" о выходе из коалиции.