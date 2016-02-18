"Самопомич" заявила о выходе из коалиции

Он рассказал, что такое решение было принято на заседании провода политической партии "Объединение" "Самопомич".

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"16 февраля 2016 украинский народ стал свидетелем откровенного сговора между высшим руководством государства с одной стороны и олигархами и подконтрольными им силами в парламенте с другой. Произошла попытка окончательного цементирования власти клептократии и олигархии в Украине. Стал очевидным властный союз, в который вошли часть фракции БПП, "Народный фронт" и обломки Партии регионов, подконтрольные ряду олигархов. Такие действия делегитимизировали правительство Украины, являющиеся покушением на государственный строй Украины и окончательно развалили парламентскую коалицию "Европейская Украина". Особенно цинично, что такой союз оформился накануне годовщины расстрела патриотов на площади и трагических событий под Дебальцево ", - говорится в заявлении, обнародованном Березюком.

Учитывая это, согласно тексту заявления, "руководство партии постановило: признать невозможным дальнейшее пребывание "Объединения "Самопомич" в союзе с политическими силами, которые стали участниками олигархического переворота в парламенте, и прекратить участие в парламентской коалиции. Инициировать создание платформы для объединения экспертных и общественных сред с целью согласования общих позиций по Конституции Украины, экономического развития и роста благосостояния ".

Также в заявлении "Самопомич" инициирует внесение изменений в избирательное законодательство с целью проведения следующих парламентских выборов на основе открытых избирательных списков. Кроме того, в заявлении задекларирована готовность поддерживать законопроекты новой парламентской коалиции и президента, способствующие обороноспособности Украины, европейской интеграции и росту благосостояния.

Также в заявлении содержится обращение к депутатам - членам БПП и "Народного фронта", которые "считают для себя неприемлемым участие в цементировании власти клептократии и олигархии выйти из своих фракций, задекларировать свою позицию и совместно координировать действия для защиты парламентаризма".

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Кроме того, Березюк заявил, что все члены его фракции подписали обращение к председателю парламента о прекращении своего участия в коалиции.

Как сообщал УНИАН, фракции "Самопомочи" и "Батькивщины" требовали отставки правительства.

16 февраля Верховная Рада 247 голосами признала работу правительства неудовлетворительной, но не поддержала постановление о недоверии Кабмину.

17 февраля фракция "Батькивщина" в связи с провальным голосованием за отставку Кабмина заявила о выходе из парламентской коалиции.