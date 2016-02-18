В Сумах задержали тренера спортшколы, проводившего занятия под наркотиками

Как сообщает сектор коммуникации Главного управления полиции в Сумской области, по данным департамента противодействия наркопреступности НПУ, в доме тренера сегодня, 18 февраля, оперативники обнаружили и изъяли бутылки с 400 миллилитрами опия, 500 миллилитрами каннабиса, шприцы с наркотиком, около 200 грамм опия-сырца, а также принадлежности для изготовления наркосредств в домашних условиях.

«Все вещественные доказательства направлены для проведения экспертизы. Изъятое предназначалось как для собственного употребления, так и для дальнейшего сбыта среди наркопотребителей. Общая стоимость изъятого по ценам «черного рынка» составляет примерно 40 тысяч гривень», - говорится в сообщении.

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Сейчас досудебным следствием устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности задержанного, у потребителей наркотиков, в том числе из числа учащейся молодежи, и каналы приобретения наркотических средств и ингредиентов для их изготовления.