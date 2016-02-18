В Израиле по подозрению в финансовых нарушениях задержали инвестбанкира Гуртового

По информации The Marker, просьба о задержании была представлена после допроса Гуртового представителями управления, а также обыска произведенного в офисе холдинга, передает newsru.co.il.

Гуртовой подозревается в получении прибыли незаконным путем с отягчающими обстоятельствами, в обмане общественного доверия в корпорации, а также внесение ложной информации в корпоративные документы и отмывание незаконного капитала.

Как пишет The Marker, Гуртовому инкриминируются два эпизода правонарушений. В одном из них, речь идет об обманных сведениях, которые, как подозревает управление, фигурируют в финансовых отчетах холдинга. В частности, речь идет о том, что накопления, о которых говорится в отчете, на практике недоступны.

Во втором эпизоде Гуртовой подозревается в том, что вместе с дополнительными фигурантами, имена которых не называются, пытался снять крупные суммы денег со счетов дочерней фирмы концерна Willi Food.

Представители управления ценных бумаг просили продлить срок содержания Григория Гуртового под стражей на пять дней. Однако суд постановил, что предприниматель останется под арестом до 19 февраля. Издан также запрет на выезд бизнесмена из страны сроком на 180 дней.

С 11 июля 2005 года до 2010 года Григорий Гуртовой - управляющий партнер, главный исполнительный директор, председатель консультационного совета, председатель совета директоров инвесткомпании «Ренессанс Капитал Украина».