Сегодня на 1+1 будут говорить о годовщине трагических событий на Майдане Незалежности

Сегодня, 18 февраля, эфир ток-шоу «Право на власть» под названием «Мы перед ними в долгу», будет посвящен второй годовщине трагических событий на Майдане Незалежности.

В студию приглашены родственники Небесной Сотни, медики, священники и волонтеры, которые были на Майдане, а также журналисты, которые принимали активное участие в освещении событий тех времен.

Кроме этого, редакция «Права на власть» приглашает и «лица Майдана», а ныне политиков, государственных и общественных деятелей. Кто из них готов взглянуть в глаза семьям погибших, и выступить перед всей Украиной – покажет сегодняшний эфир ток-шоу.

Вместе со зрителями и ведущими, гости вспомнят события, предшествующие завершению Революции Достоинства, и проанализируют, как события дня сегодняшнего соотносятся с требованиями Майдана.

О том, чего достигла Украина, а что было сделано не так, и возможно ли это изменить будут говорить сегодня в «Право на власть» в 22:00 на телеканале 1+1.