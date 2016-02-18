Фракция БПП пригласит своих министров на заседание фракции - СМИ

Об этом сообщают источники Украинской правды в БПП.

"Вопрос, отзываем ли мы их, сегодня не ставился, но мы хотим с ними поговорить и услышать их", - отметил нардеп.

"Вполне можем завтра их и отозвать", - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада признала деятельность Кабмина неудовлетворительной, однако, отказалась принимать резолюцию о недоверии правительству и, соответственно, не отправила Арсения Яценюка в отставку.