Фракция БПП пригласит своих министров на заседание фракции - СМИ
01:05, 18 февраля 2016Политика
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Фракция БПП "Солидарность" решила пригласить своих министров на заседание фракции 18 февраля.
В БПП не исключают отзыва своих министров / фото: УНИАН
Об этом сообщают источники Украинской правды в БПП.
"Вопрос, отзываем ли мы их, сегодня не ставился, но мы хотим с ними поговорить и услышать их", - отметил нардеп.
"Вполне можем завтра их и отозвать", - добавил он.
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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада признала деятельность Кабмина неудовлетворительной, однако, отказалась принимать резолюцию о недоверии правительству и, соответственно, не отправила Арсения Яценюка в отставку.
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